В Дюртюлях появился первый радужный фонтан

В Дюртюлях запустили первый радужный фонтан. Под водой установили светильники, которые окрашивают брызги воды в разные цвета. Высота струи достигает трех метров.

Водный объект открыли на площади перед домом культуры, где ранее был фонтан с тремя девушками. Их вернут на место, когда сделают для скульптур пьедестал.