В Дюртюлях появился первый радужный фонтан

В Дюртюлях запустили первый радужный фонтан. Под водой установили светильники, которые окрашивают брызги воды в разные цвета. Высота струи достигает трех метров.
Водный объект открыли на площади перед домом культуры, где ранее был фонтан с тремя девушками. Их вернут на место, когда сделают для скульптур пьедестал.
Прилегающую к фонтану территорию благоустроили. Появились игровые городки, спортивная зона с резиновым покрытием, прогулочные дорожки. На площади высадили цветочные клумбы, для отдыхающих установили торшеры и скамейки. Для удобства предусмотрели парковку и обустроили место для проведения ярмарок.