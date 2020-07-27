Житель Башкирии переплыл Белую на снегоходе ради 200 тысяч

Жители Благовещенска поспорили на 200 тысяч и утопили снегоход. Согласно условиям пари, один из оппонентов должен был на снегоходе пересечь реку Белую, затем с противоположного берега вернуться на точку старта.

За такой маршрут туда и обратно мужчина должен был получить по сто тысяч за каждую сторону. На снегоходе он смог доехать по воде на противоположный берег, а возвращаясь, водитель отвлекся на зрителей, помахал им рукой и потерял скорость.

Техника до берега не доехала и на середине реки пошла ко дну. Мужчину подобрал спасательный катер. Чтобы достать снегоход, пришлось задействовать теплоход и трактор. В этой истории пострадала лишь техника.