В Уфе нашли мёртвой пропавшую пенсионерку

Трагедией закончились поиски 78-летней пенсионерки. Волонтёры организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о том, что женщина была найдена.

С 14 июля велись поиски пропавшей Галины Локаленко. Женщина перестала выходить на связь с близкими. Последний раз, когда её видели, женщина ушла из дома в СНТ «Нива-1». Сегодня волонтёры сообщили, что пропавшая найдена мёртвой.