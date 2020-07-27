В Уфе нашли мёртвой пропавшую пенсионерку

Трагедией закончились поиски 78-летней пенсионерки. Волонтёры организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о том, что женщина была найдена. 

С 14 июля велись поиски пропавшей Галины Локаленко. Женщина перестала выходить на связь с близкими. Последний раз, когда её видели, женщина ушла из дома в СНТ «Нива-1». Сегодня волонтёры сообщили, что пропавшая найдена мёртвой.

Причина смерти пенсионерки неизвестна. Волонтёры также не раскрывают обстоятельства пропажи несчастной. Добровольцы благодарят всех неравнодушных, кто принимал участие в поисках женщины. 

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан».