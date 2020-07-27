«Я хозяин этих земель»: общественница из Башкирии оскорбила армян

Видео, записанное общественницей Рамилей Саитовой, проверят по статье за возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. Напомним, женщина обратилась к группе подростков с провокационным вопросом: "Откуда столько молодых армянок в Уфе?". Видеоролик вызвал шквал недовольства в рунете.

Саитову начали обвинять в разжигании ненависти не только к армянам, но и к представителям других рас и культур. Жители Башкирии требовали привлечь женщину по 282-ой статье.

 "Откуда столько молодых армянок в Уфе? Я хозяин этих земель. Для меня республика — это один большой дом. Я гуляю по центру города в совершенно расслабленном виде, и я начинаю встречать в большом количестве мужчин цвет кожи — от серого, через фиолетовый, до черного. Меня, как собственника этого дома, это крайне настораживает, потому что я чувствую, что это опасность и угроза"

Рамиля Саитова, общественница 

Добавим, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, при которых были распространены вышеуказанные материалы, а также лицо их распространившее, действиям которого следствием будет дана правовая оценка, по опубликованным материалам планируется проведение экспертных исследований.

Следственное управление республики напоминает, что публичное распространение, в том числе посредством сети «Интернет», сведений, возбуждающих ненависть либо вражду, а также унижающих достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, влечет административную, а в случае повторного совершения аналогичного деяния, уголовную ответственность. В связи с чем, просим жителей республики быть внимательными при распространении сведений, в особенности, в сети «Интернет».

пресс-служба СК по РБ

Фото: личный архив Рамилии Саитовой (https://vk.com/rami99)