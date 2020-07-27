«Я хозяин этих земель»: общественница из Башкирии оскорбила армян

"Откуда столько молодых армянок в Уфе? Я хозяин этих земель. Для меня республика — это один большой дом. Я гуляю по центру города в совершенно расслабленном виде, и я начинаю встречать в большом количестве мужчин цвет кожи — от серого, через фиолетовый, до черного. Меня, как собственника этого дома, это крайне настораживает, потому что я чувствую, что это опасность и угроза"

Рамиля Саитова, общественница