«Я хозяин этих земель»: общественница из Башкирии оскорбила армян

Видео, записанное общественницей Рамилей Саитовой, проверят по статье за возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. Напомним, женщина обратилась к группе подростков с провокационным вопросом: "Откуда столько молодых армянок в Уфе?". Видеоролик вызвал шквал недовольства в рунете.
Саитову начали обвинять в разжигании ненависти не только к армянам, но и к представителям других рас и культур. Жители Башкирии требовали привлечь женщину по 282-ой статье.
Добавим, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, при которых были распространены вышеуказанные материалы, а также лицо их распространившее, действиям которого следствием будет дана правовая оценка, по опубликованным материалам планируется проведение экспертных исследований.
Фото: личный архив Рамилии Саитовой (https://vk.com/rami99)