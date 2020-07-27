Погода в Башкирии на 28 июля: заметное потепление и небольшие осадки

Последние дни ознаменовались для жителей Башкирии тропическими ливнями. Лило, как из ведра.
Мы узнали, какая погода ожидается в республике 28 июля. Представляем вам подробный отчёт.
Погода в Уфе на 28 июля
Во вторник уфимцев ждёт лёгкое потепление.
Утром температура воздуха составит +17 градусов, в полдень +21 градус и небольшой дождь. С 14:00 до вечера обещают грозу, а в 20:00 может пойти небольшой дождь.
Погода в Стерлитамаке на 28 июля
В Стерлитамаке погода будет примерно такой же, как и в Уфе.
В 8:00 температура воздуха составит +16 градусов, будет ясно. Такая погода сохранится до 11:00, к этому времени потеплеет до +21 градуса.
В 14:00 ожидается небольшой дождь, такая погода сохранится до вечера. В 20:00, кстати, обещают грозу. Температура воздуха прогреется до +24 градусов.
Погода в Нефтекамске на 28 июля
В Нефтекамске нет дождя вообще. На Западе Башкирии будет значительно теплее: больше солнца и тепла.
Утром в 8:00 температура воздуха составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +22 градусов. Такая погода сохранится до самого вечера, температура будет колебаться между +22 и +25 градусами. Осадков не ожидается вообще.
Погода в Октябрьском на 28 июля
Погода в Октябрьском будет также радовать жителей теплом.
Утром будет +18 градусов, ясно. К 11 часам потеплеет до +23 градусов. С 14:00 до 20:00 будет держаться тепло +25 градусов. В районе 20:00 может пойти лёгкий дождик. Отличная погода!
Погода в Белорецке на 28 июля
В Белорецке также ожидается заметное потепление
Утром будет ясно, за окном +14 градусов. К полудню потеплеет до +19 градусов. В 14:00 ожидается легкий дождь. Остаток дня пройдет с переменной облачностью: солнце то спрячется, то выглянет вновь.
Погода в Кумертау на 28 июля
Жители Кумертау также смогут насладиться теплом.
Утром за окном будет +16 градусов. К 11 часам потеплеет до +21 градуса. В 14:00 ожидается небольшой дождь и +23 градуса. Остаток дня пройдёт без осадков, будет ясно и тепло. Температура воздуха составит +21...+23 градуса.