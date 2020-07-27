В Уфе опрокинулся кроссовер: двое пострадали

Вчера, 26 июля, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Kia Sportage на полном ходу протаранил препятствие, а после чего кроссовер опрокинулся. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла на Индустриальном шоссе. За рулем автомобиля находился 58-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Медики диагностировали у водителя перелом ребер, а также в ДТП пострадала 29-летняя пассажирка. Обстоятельства аварии устанавливаются.