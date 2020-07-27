В Уфе благодаря системе «Инцидент-менеджмент» установили остановочный павильон
Черниковка, автоцентр
ВАЗ. Раньше таких перебежчиков-нарушителей здесь было в разы больше. Причина –
отсутствие оборудованного места, где люди могли бы спокойно дождаться своего
автобуса. Из-за этого уфимцы оккупировали остановку на другой стороне улицы.
Страдали и автомобилисты.
Раньше через дорогу бегали люди. Через светофор проезжаешь, они
бегут.
Абдулла Ахмедов, водитель автобуса
Устав от происходящего,
местные жители буквально завалили жалобами социальные сети. Обращение
зафиксировала система «Инцидент-менеджмент», уже оттуда её перенаправили в
районную администрацию.
На исправление
ситуации потребовалось время. И результат не заставил себя долго ждать.
Установили павильон на остановке общественного транспорта «Автоцентр
ВАЗ». Это попало в систему и на этапе согласования мы обратили внимание коллег
на то, что остановка, которую они установили, расположена на земле. И мы
попросили их рассмотреть возможность организации асфальтовой подушки под
остановкой.
Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при Администрации Главы Республики Башкортостан
Просьба была услышала
и доработана. Теперь жителей Черниковки радует новая, а главное удобная
остановка. Теперь местные жители очень рады возможности дождаться автобуса в
комфортных условиях.
Хотя бы если дождь или жара есть место, где укрыться. Лучше стало.
Валентина Степанова, жительница г. Уфы
Транспорт не так часто ходит у нас, а теперь удобно, можно пакеты,
сумки поставить. Комфортно. Очень хорошо, что поставили. И от дождя и от ветра,
а можно и от солнышка спрятаться.
Василий Никишов, житель г. Уфы
Довольны и водители
автобусов. Теперь ездить на этом участке дороги стало в разы безопаснее.
Вот сейчас лучше стало. А то там стоят, здесь стоят. Где останавливаться не знали.
Абдулла Ахмедов, водитель автобуса
Задача муниципалитета – это обеспечить нашим горожанам, а также
гостям столицы комфортные и благоприятные условия. Тем самым «Инцидент-менеджмент»
является самой удобной платформой для решения таких задач, которые поступают к
нам в администрацию практически ежедневно.
Роберт Ишмухаметов, ведущий специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации оржоникидзевского района г. Уфы
Система мониторинга
«Инцидент-менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в четырёх
социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники». По всем
жалобам ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи
программы могут наблюдать сотрудники районных администраций. Попав в«Инцидент»,
вопрос снимается с контроля только после того, как он решится, а человек,
который написал жалобу, получит ответ.