В Уфе благодаря системе «Инцидент-менеджмент» установили остановочный павильон

Черниковка, автоцентр ВАЗ. Раньше таких перебежчиков-нарушителей здесь было в разы больше. Причина – отсутствие оборудованного места, где люди могли бы спокойно дождаться своего автобуса. Из-за этого уфимцы оккупировали остановку на другой стороне улицы. Страдали и автомобилисты.

Раньше через дорогу бегали люди. Через светофор проезжаешь, они бегут.

Абдулла Ахмедов, водитель автобуса

Устав от происходящего, местные жители буквально завалили жалобами социальные сети. Обращение зафиксировала система «Инцидент-менеджмент», уже оттуда её перенаправили в районную администрацию.

На исправление ситуации потребовалось время. И результат не заставил себя долго ждать.

Установили павильон на остановке общественного транспорта «Автоцентр ВАЗ». Это попало в систему и на этапе согласования мы обратили внимание коллег на то, что остановка, которую они установили, расположена на земле. И мы попросили их рассмотреть возможность организации асфальтовой подушки под остановкой.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при Администрации Главы Республики Башкортостан

Просьба была услышала и доработана. Теперь жителей Черниковки радует новая, а главное удобная остановка. Теперь местные жители очень рады возможности дождаться автобуса в комфортных условиях.

Хотя бы если дождь или жара есть место, где укрыться. Лучше стало.

Валентина Степанова, жительница г. Уфы

Транспорт не так часто ходит у нас, а теперь удобно, можно пакеты, сумки поставить. Комфортно. Очень хорошо, что поставили. И от дождя и от ветра, а можно и от солнышка спрятаться.

Василий Никишов, житель г. Уфы

Довольны и водители автобусов. Теперь ездить на этом участке дороги стало в разы безопаснее.

Вот сейчас лучше стало. А то там стоят, здесь стоят. Где останавливаться не знали.

Абдулла Ахмедов, водитель автобуса

Задача муниципалитета – это обеспечить нашим горожанам, а также гостям столицы комфортные и благоприятные условия. Тем самым «Инцидент-менеджмент» является самой удобной платформой для решения таких задач, которые поступают к нам в администрацию практически ежедневно.

Роберт Ишмухаметов, ведущий специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации оржоникидзевского района г. Уфы

Система мониторинга «Инцидент-менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в четырёх социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники». По всем жалобам ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники районных администраций. Попав в«Инцидент», вопрос снимается с контроля только после того, как он решится, а человек, который написал жалобу, получит ответ.