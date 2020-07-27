В Уфе благодаря системе «Инцидент-менеджмент» установили остановочный павильон

Установили павильон на остановке общественного транспорта «Автоцентр ВАЗ». Это попало в систему и на этапе согласования мы обратили внимание коллег на то, что остановка, которую они установили, расположена на земле. И мы попросили их рассмотреть возможность организации асфальтовой подушки под остановкой.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при Администрации Главы Республики Башкортостан