«Пять выстрелов и какие-то крики»: очевидцы рассказали шокирующие подробности перестрелки в Уфе

Свист пуль в центре Уфы. В столице республики драка переросла в перестрелку. Конфликт разгорелся рядом с ночным клубом, когда вокруг были десятки людей. В результате один человек был ранен. Возбуждено уголовное дело. Сторона подозреваемого утверждает, что это была самооборона.
На кадрах видно, как мужчина догоняет второго и несколько раз стреляет практически в упор. После нападавший целится уже в другого человека, спускает курок и убегает. Перекресток улиц Мустая Карима и Чернышевского в ночь с субботы на воскресенье будто превратился в сцену из боевика.
Стрельба произошла прямо под камерой видеонаблюдения, которая все и зафиксировала. Несмотря на то, что было уже далеко за полночь, у инцидента оказалось много очевидцев.
То, что вокруг были десятки людей, не остановило участников конфликта. Словесная перепалка вначале переросла в драку, а после в ход пошло оружие.
После нападения преступник скрылся. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
В полиции также отметили, что оружие было травматическим. По одной из версий, участники конфликта были посетителями ночного заведения по ул. Чернышевского. Работать оно начинает в полдень, однако сегодня двери закрыты. В телефонном же разговоре руководство клуба было немногословным.
Жители близлежащих домов говорят, что разборки здесь – дело обычное. По ночам постоянно собирается молодежь, порой шум не дает спать до утра.
Сейчас пострадавший с несколькими ранениями находится в 21-й городской больнице. Сторона подозреваемого утверждает, что это была самооборона и изначально стреляли в него. В доказательство предоставили фотографии, сделанные после конфликта. Показания мужчина уже дал. Кто стрелял первым и что на самом деле послужило причиной перестрелки – предстоит установить правоохранительным органам.