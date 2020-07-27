«Пять выстрелов и какие-то крики»: очевидцы рассказали шокирующие подробности перестрелки в Уфе

Свист пуль в центре Уфы. В столице республики драка переросла в перестрелку. Конфликт разгорелся рядом с ночным клубом, когда вокруг были десятки людей. В результате один человек был ранен. Возбуждено уголовное дело. Сторона подозреваемого утверждает, что это была самооборона.

На кадрах видно, как мужчина догоняет второго и несколько раз стреляет практически в упор. После нападавший целится уже в другого человека, спускает курок и убегает. Перекресток улиц Мустая Карима и Чернышевского в ночь с субботы на воскресенье будто превратился в сцену из боевика.

Стрельба произошла прямо под камерой видеонаблюдения, которая все и зафиксировала. Несмотря на то, что было уже далеко за полночь, у инцидента оказалось много очевидцев.

То, что вокруг были десятки людей, не остановило участников конфликта. Словесная перепалка вначале переросла в драку, а после в ход пошло оружие.

После нападения преступник скрылся. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

По предварительным данным, конфликт произошел между несколькими мужчинами на бытовой почве. Сейчас сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 213 УК о хулиганстве. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

В полиции также отметили, что оружие было травматическим. По одной из версий, участники конфликта были посетителями ночного заведения по ул. Чернышевского. Работать оно начинает в полдень, однако сегодня двери закрыты. В телефонном же разговоре руководство клуба было немногословным.

Жители близлежащих домов говорят, что разборки здесь – дело обычное. По ночам постоянно собирается молодежь, порой шум не дает спать до утра.

Особенно в пятницу-субботу очень большое скопление людей. Доходит до драк, криков. Это постоянно происходит. Рустам

Где-то около пяти выстрелов, скорее всего, было, и какие-то крики. Я сначала подумала это салют, потому что обычно после 12-ти тут салютируют, питейные заведения отмечают. Через два часа я прочитала в интернете, что вот такое произошло там. Елена