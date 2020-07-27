В Уфе стартовал «Кубок ХК «Салават Юлаев-2020»

В Уфе сегодня стартовал молодежный предсезонный турнир «Кубок ХК «Салават Юлаев». В нем принимают участие «Толпар», «Омские Ястребы», «Реактор», «Мамонты Югры» и «Авто».
В первой игре на льду Дворца Спорта встретились екатеринбуржцы и нижнекамцы. Основное время матча закончилось вничью – 1:1, в овертайме победу «Авто» принес Антон Чуфаров, а в вечернем матче «Омские Ястребы» крупно обыграли «Мамонтов Югры» – 6:1.
Уфимский «Толпар» стартует на турнире завтра. В вечерней встрече юлаевская молодежка сыграет против «Реактора», в дневном матче отношения выяснят «Омские Ястребы» и «Авто».