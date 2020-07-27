В уфимском Затоне открылся новый офис МФЦ

В столице республики открылся 15-й Многофункциональный центр. Для микрорайона Затон он стал первым. Теперь местным жители смогут оформить документы, не выезжая за пределы района.

В новом филиале клиентов будут принимать четыре окна. Там горожане смогут оформить паспорт, регистрацию по месту жительства, совершить сделку или оформить права собственности. В будущем количество принимающих окон увеличат.