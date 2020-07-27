Курбан-байрам 2020: правила безопасности для верующих

Башкортостан готовится к празднованию Курбан-байрама в условиях пандемии. Отмечать великий праздник в этом году мусульмане будут 31 июля. Пятница объявлена выходным. Традиционно в этот день верующие посещают мечети, зовут гостей. Как изменится празднование Курбан-байрама из-за коронавируса?

150 баранов для Курбан- байрама планирует отправить в Уфу одно из Бураевских хозяйств. В отличие от прошлого года поголовье отправится в столицу уже в разделанном виде. Один из факторов, который подтолкнул Рамиля Зарипова к такому решению, – пандемия.

Соседние регионы давно ввели практику забивать жертву там, где она выращена. То есть, чтобы лишний раз не тревожить животное, всё же это стресс для них. Это всё-таки передвижения, это всё-таки затраты. Рамиль Зарипов, глава фермерского хозяйства /Бураевский район/

В Уфе жертвоприношение будет происходить на специально оборудованных площадках, их две – перед торговым центром «Караван» в поселке Зинино и на территории Северного автовокзала. Только в этом году из-за пандемии посетители должны строго соблюдать социальную дистанцию, масочный режимы и носить перчатки.

Жертвоприношение будет в этом году проводиться у нас в республике. В республике забьют около десяти тысяч, в Уфе – две тысячи. На всех площадках будет работать ветеринарная служба. Всё поголовье обязательно будет проверено и идентифицировано. После этого будет проводиться дезинфекция. Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Уразы и знаменует окончание хаджа. Этот день мусульмане начинают с омовения, надевают праздничную одежду и идут в мечеть к утренней молитве.

Десять дней до Курбан-байрама – это великие дни, где Всевышний умножает воздаяние за каждое благое дело. Поэтому у кого есть возможность, пусть постится, у кого есть возможность, пусть выплачивает милостыню. Пусть приносит курбан, но в этом году наверно лучше это сделать онлайн. Айнур Биргалин, муфтий ДУМ Республики Башкортостан