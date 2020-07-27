Курбан-байрам 2020: правила безопасности для верующих

Башкортостан готовится к празднованию Курбан-байрама в условиях пандемии. Отмечать великий праздник в этом году мусульмане будут 31 июля. Пятница объявлена выходным. Традиционно в этот день верующие посещают мечети, зовут гостей. Как изменится празднование Курбан-байрама из-за коронавируса?
150 баранов для Курбан- байрама планирует отправить в Уфу одно из Бураевских хозяйств. В отличие от прошлого года поголовье отправится в столицу уже в разделанном виде. Один из факторов, который подтолкнул Рамиля Зарипова к такому решению, – пандемия.
В Уфе жертвоприношение будет происходить на специально оборудованных площадках, их две – перед торговым центром «Караван» в поселке Зинино и на территории Северного автовокзала. Только в этом году из-за пандемии посетители должны строго соблюдать социальную дистанцию, масочный режимы и носить перчатки.
Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Уразы и знаменует окончание хаджа. Этот день мусульмане начинают с омовения, надевают праздничную одежду и идут в мечеть к утренней молитве.
По традиции треть мяса отдают родным, близким и соседям, ещё треть – бедным и больным людям, а оставшуюся часть можно использовать для приготовления блюд к праздничному столу дома. В этом году ДУМ РБ взяло на себя всю ответственность по раздаче мяса неимущим. Верующих призывают оставаться в Курбан-байрам дома и отпраздновать в кругу семьи. Тем же, кто придёт в мечеть, организуют молельные места прямо на улице с соблюдением необходимой дистанции – не более одного человека на четыре метра.