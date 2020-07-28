Радий Хабиров назвал самый неудачный цвет для подъездов

Как и договаривались, мнение жителей учитываем в обязательном порядке: на собраниях согласовываем всё - вплоть до цвета стен и отделки. Если обнаруживаем недоработки, работы не принимаем - до тех пор, пока подрядчик не устранит все недостатки. В планах на следующий год - ещё 2112 подъездов в 776 домах. Так, постепенно, отремонтируем практически все наши подъезды.

Радий Хабиров