Радий Хабиров назвал самый неудачный цвет для подъездов

На прошедшем оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров назвал цвет, который, по ему мнению, является неудачным для покраски подъездов.
В Правительстве Башкирии обсудили ход выполнения программы "Башкирские дворики". Сюда же входит и работа ремонту подъездов в многоквартирных домах.
Глава региона отметил, что главы муниципалитетов должны четко следить за качеством выполненных работ. На исправление ошибок он дал 2 месяца. Если проблемные моменты будут не исправлены, то руководителей на местах ждут проблемы.
Во время доклада Радий Хабиров заметил, что во многих случаях жители просят покрасить подъезды в зеленый цвет. По его словам, для своего подъезда он бы этот цвет не выбрал.
На этот год Башкирия запланировала ремонт почти 2200 подъездов в 699 жилых домах. Безусловно, пандемия внесла большие коррективы в планы республики. Но коронавирус не помешал закончить все работы на 20% всех объектов.