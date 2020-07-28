Радий Хабиров назвал самый неудачный цвет для подъездов

На прошедшем оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров назвал цвет, который, по ему мнению, является неудачным для покраски подъездов.

В Правительстве Башкирии обсудили ход выполнения программы "Башкирские дворики". Сюда же входит и работа ремонту подъездов в многоквартирных домах. 

Глава региона отметил, что главы муниципалитетов должны четко следить за качеством выполненных работ. На исправление ошибок он дал 2 месяца. Если проблемные моменты будут не исправлены, то руководителей на местах ждут проблемы

Во время доклада Радий Хабиров заметил, что во многих случаях жители просят покрасить подъезды в зеленый цвет. По его словам, для своего подъезда он бы этот цвет не выбрал. 

Я единственное посмотрел.... Вот, зеленые цвета - люди выбирают? Ну ладно, это их решение. Я бы свой подъезд не покрасил в зеленый цвет. 

Радий Хабиров

На этот год Башкирия запланировала ремонт почти 2200 подъездов в 699 жилых домах. Безусловно, пандемия внесла большие коррективы в планы республики. Но коронавирус не помешал закончить все работы на 20% всех объектов.

Как и договаривались, мнение жителей учитываем в обязательном порядке: на собраниях согласовываем всё - вплоть до цвета стен и отделки. Если обнаруживаем недоработки, работы не принимаем - до тех пор, пока подрядчик не устранит все недостатки. В планах на следующий год - ещё 2112 подъездов в 776 домах. Так, постепенно, отремонтируем практически все наши подъезды.  

Радий Хабиров