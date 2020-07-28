В Уфе расстроенный мужчина попытался поджечь своего обидчика

Необычный инцидент завязался накануне вечером в районе парка Якутова.

На парковке повздорили двое молодых людей. За конфликтом с замиранием сердца следили люди на остановке напротив.

Как отмечают горожане, все произошло внезапно. Двое мужчин вышли из машины, пассажир хлопнул дверью. Водителю это не понравилось, он начал возмущаться.

Спустя мгновение они уже толкали друг друга, к "ленивой разборке" подключился и случайный прохожий. В результате мужчина в спортивном костюме оказался на земле.

А вот дальше произошла магия: упавший мужчина встал, внезапно достал бутылку с зажигательной смесью и попытался облить обидчика. Вышло криво: на асфальте осталось лишь огненная полоса, а мужчина поскорее ретировался с парковки.

Примечательно, что никто из уфимцев даже не удивился происходящему. Мужчины с остановки, звукам за кадром, делали ставки кто-кого, а после вполне спокойно отреагировали на внезапное возгорание.