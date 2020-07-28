В страшном ДТП в Башкирии погибла женщина и пострадали двое мужчин

Вчера, 27 июля, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault Duster на полном ходу съехал в кювет, после чего иномарка опрокинулась. Подробности трагедии сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 4 км автодороги Ильдус-Сабанаево-Староянтузово. За рулем "Дастера" находился 64-летний уфимец. По предварительным данным, он попросту не справился с управлением.

41-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель и его 51-летний пассажир получили серьезные травмы. По факту ДТП проводится проверка.