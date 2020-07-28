В Башкирии разыскивают лидера ОПГ

В ходе следствия предварительно установлено, что при осуществлении противоправной деятельности сообщество неоднократно совершало мошеннические действия, связанные с невозвратом денежных средств, поступивших от различны хозяйствующих субъектов на расчетные счета подконтрольных ему предприятий. Граждане или юридические лица, которые пострадали от данной незаконной банковской деятельности могут обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ с гарантией анонимности.