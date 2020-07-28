В Башкирии разыскивают лидера ОПГ

Сотрудники ОБЭП и ФСБ установили участников преступного сообщества. Сейчас оперативники разыскивают организатора - 53-летнего уфимца Сергея Кострова. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Сергей Костров организовал ОПГ, в составе которой находилось более 15 человек. Злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. Изначально преступная деятельность осуществлялась с участием двух банков, однако вскоре Центробанк отозвал у них лицензии.
Согласно имеющейся информации, перечисление денег осуществлялось по просьбе различных компаний за комиссию в размере от 7 до 15%. В махинациях использовались счета более 130 подконтрольных юрлиц, а также банковские карты простых граждан. Незаконный доход составил более 28 млн рублей. Следком уже возбудил уголовное дело.
В ходе следствия предварительно установлено, что при осуществлении противоправной деятельности сообщество неоднократно совершало мошеннические действия, связанные с невозвратом денежных средств, поступивших от различны хозяйствующих субъектов на расчетные счета подконтрольных ему предприятий. Граждане или юридические лица, которые пострадали от данной незаконной банковской деятельности могут обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ с гарантией анонимности.
Фото: МВД по РБ.