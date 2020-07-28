В Башкирии в ДТП погибла женщина

Вчера, 27 июля, в Бижбулякском районе Башкирии ДТП унесло жизнь женщины. Водитель "Нивы" на полном ходу съехал в кювет, после чего легковушка опрокинулась, сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Трагедия произошла на 10 км автодороги Н.Михайловка-Ермолкино. За рулем "Нивы" находился 46-летний житель Белебея. По всей видимости, мужчина не справился с управлением.

45-летняя пассажирка автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте трагедии, а водитель с серьезными травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.