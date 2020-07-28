Жители Башкирии смогут увидеть одно из самых красивых небесных явлений

В ночь с 28 на 29 июля жители Башкирии смогут увидеть звездопад.
О том, что можно увидеть это прекрасное небесное явление, сообщает уфимский планетарий. Метеорный поток можно созерцать с 12 июля по 23 августа, но именно ночью на 29 июля в небе будет самое большое количество метеоров. Эксперты советуют: смотреть на звездопад лучше после 01:00. Это лучше всего делать за городом.
Земля каждый год пересекает орбиту кометы. Почти полтора месяца с 12 июля по 23 августа она проходит через скопление кометных частиц – «мусора», который оставляет комета после пролёта вокруг Солнца. Этот поток кометного «мусора» врезается в Землю со скоростью 150 тысяч километров в час. В атмосфере эти частицы сгорают, а мы получаем такое зрелище, как звездопад.