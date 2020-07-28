Министр здравоохранения Башкирии ушёл на карантин

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, ушёл на самоизоляцию. Две недели министр проведёт дома, так как контактировал с пациентом, у которого был подтверждён COVID-19.

Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-секретаря министерства Софью Алешину. На традиционном совещании правительства Максим Забелин присутствовал из дома, именно поэтому возникли некоторые вопросы.

На самоизоляции министр пробудет 14 дней, а также пройдёт три теста. Если все покажут отрицательный результат, заражения коронавирусной инфекцией не было.