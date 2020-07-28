В Башкирии водитель насмерть сбил всадника на лошади и скрылся

В Уфе задержали водителя, покинувшего место смертельного ДТП. Авария произошла на км автодороги Киргиз-Мияки- Арсланово-Стерлибашево в Миякинском районе.

По предварительным данным, водитель отечественного авто сбил 59-летнего мужчину, пересекавшего дорогу верхом на лошади. Всадник погиб на месте, а автомобилист скрылся.

Чтобы скрыть следы наезда, 34-летний мужчина заменил фару и лобовое стекло. Сотрудники ГИБДД задержали предполагаемого виновника аварии в Уфе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего ведется разбирательство.