В Башкирии парковки могут сделать платными

Законопроект о платных парковках принят Курултаем Башкирии в первом чтении. Такая мера призвана освободить центральные улицы Уфы от загруженности. За парковку на государственных и муниципальных землях будут взимать плату.
В Уфе есть улицы, на которых расположено большое количество офисных зданий. Поэтому некоторые автовладельцы оставляют свои машины на краю проезжей части на целый день. Это сильно мешает основному потоку машин.
В рабочее время парковка будет бесплатной 20 минут. Если парковка прилегает к объектам спорта, образования, здравоохранения, организациям культуры, к зданиям органов государственной власти или местного самоуправления, к учреждениям, оказывающим госуслуги, то ею можно будет пользоваться бесплатно не менее часа.
В вечернее время (после 21:00), в выходные, нерабочие дни парковка также будет бесплатной. Также бесплатно парковочным местом могут пользоваться участники ВОВ и люди с ограниченными возможностями здоровья.