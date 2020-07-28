В Башкирии парковки могут сделать платными

Уфимским автомобилистам хорошо известны такие участки улиц, где днем невозможно найти место. Некоторые автовладельцы ставят машину на краю проезжей части на весь рабочий день, фактически используя участок автодороги как персональную стоянку. Это создает неудобство для остальных участников движения – другие водители не могут найти место, чтобы быстро решить свои текущие вопросы. Если за длительную стоянку на таких участках будет взиматься плата, то улицы станут удобнее для всех.

Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии