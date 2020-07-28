В Башкирии парковки могут сделать платными

Законопроект о платных парковках принят Курултаем Башкирии в первом чтении. Такая мера призвана освободить центральные улицы Уфы от загруженности. За парковку на государственных и муниципальных землях будут взимать плату.

В Уфе есть улицы, на которых расположено большое количество офисных зданий. Поэтому некоторые автовладельцы оставляют свои машины на краю проезжей части на целый день. Это сильно мешает основному потоку машин.

Уфимским автомобилистам хорошо известны такие участки улиц, где днем невозможно найти место. Некоторые автовладельцы ставят машину на краю проезжей части на весь рабочий день, фактически используя участок автодороги как персональную стоянку. Это создает неудобство для остальных участников движения – другие водители не могут найти место, чтобы быстро решить свои текущие вопросы. Если за длительную стоянку на таких участках будет взиматься плата, то улицы станут удобнее для всех.

Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии 

В рабочее время парковка будет бесплатной 20 минут. Если парковка прилегает к объектам спорта, образования, здравоохранения, организациям культуры, к зданиям органов государственной власти или местного самоуправления, к учреждениям, оказывающим госуслуги, то ею можно будет пользоваться бесплатно не менее часа.

В вечернее время (после 21:00), в выходные, нерабочие дни парковка также будет бесплатной. Также бесплатно парковочным местом могут пользоваться участники ВОВ и люди с ограниченными возможностями здоровья.