В Башкирии всех прибывающих с курортов будут проверять на COVID-19

28 июля на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РБ принято решение, которое позволит снизить риск распространения вируса. Всех жителей Башкирии, которые отдыхали на южных курортах, будут проверять на COVID-19.

Тестирование будут проходить все граждане, прибывающие и на самолёте, и на поезде, и на автомобиле. Так как вылеты за границу всё ещё проблематичны, многие россияне начали путешествовать внутри страны. Однако это не снижает риск распространения коронавируса.

Также на курортах редко соблюдаются предписанные нормы: не соблюдается социальная дистанция, люди не носят маски. Всё это может привести к трагическим последствия и второй волне коронавируса.

На всех курортах сейчас большое скопление отдыхающих, не соблюдается социальная дистанция, люди не носят маски – это способствует распространению инфекции, отмечено на заседании Штаба. Также в ряде городов и районов Юга России есть очаги коронавирусной инфекции. В особенности будут проверять тех, кто отдыхал на курортах Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа и др.), Крыма (Ялта, Алушта, Евпатория и др.).