В Башкирии всех прибывающих с курортов будут проверять на COVID-19

На всех курортах сейчас большое скопление отдыхающих, не соблюдается социальная дистанция, люди не носят маски – это способствует распространению инфекции, отмечено на заседании Штаба. Также в ряде городов и районов Юга России есть очаги коронавирусной инфекции. В особенности будут проверять тех, кто отдыхал на курортах Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа и др.), Крыма (Ялта, Алушта, Евпатория и др.).