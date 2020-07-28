В Башкирии всех прибывающих с курортов будут проверять на COVID-19

28 июля на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РБ принято решение, которое позволит снизить риск распространения вируса. Всех жителей Башкирии, которые отдыхали на южных курортах, будут проверять на COVID-19.
Тестирование будут проходить все граждане, прибывающие и на самолёте, и на поезде, и на автомобиле. Так как вылеты за границу всё ещё проблематичны, многие россияне начали путешествовать внутри страны. Однако это не снижает риск распространения коронавируса.
Также на курортах редко соблюдаются предписанные нормы: не соблюдается социальная дистанция, люди не носят маски. Всё это может привести к трагическим последствия и второй волне коронавируса.