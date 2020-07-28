В Башкирии показали, как обрабатывают автобусы от коронавируса

Для недопущения распространения коронавируса в республике дезинфицируют салоны автобусов, остановочные павильоны и подъезды. Так, в Уфе обработка транспорта производится, когда весь парк возвращается в гараж – с 22:00 до 1:00, а также в межпиковый интервал – в обеденное время.

В Ишимбае остановки не просто опрыскивают дезсредством, а раз в неделю вручную моют губками. Обработка производится средством, предназначенным для стерилизации медицинских инструментов. По словам специалистов, оно безвредно для людей и животных.