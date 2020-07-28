Житель Башкирии зарезал друга, а потом лёг спать

В селе Каран произошло шокирующее преступление. 53-летний местный житель напал на своего друга с ножом. После преступления мужчина спокойно лёг спать.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 40-летний житель села Байраш пришёл к своему 53-летнему товарищу в гости. Мужчины отмечали встречу распитием спиртных напитков, пока хозяин дома не захотел спать. Мужчина лёг на диван, но в этот момент пьяный гость вспомнил все обиды и начал бить друга. Хозяин дома такое отношение терпеть не стал.

53-летний мужчина схватил нож и ударил друга в живот. После преступления он спокойно лёг досыпать дальше. Пострадавший в бреду ушёл к родственникам, которые и доставили его в больницу. Было возбуждено уголовное дело.