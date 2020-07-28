В Башкирии появился необычный способ жертвоприношения на Курбан-байрам

Пандемия коронавируса не обошла стороной даже религиозные обряды. Так, в этом году жертвоприношение на мусульманский праздник Курбан-байрам пройдёт в новом формате.

Как мы публиковали ранее, в этом году в мечетях сможет находиться ограниченное количество человек. Будут соблюдаться все правила безопасности. Кроме этого, в Духовном управлении мусульман сообщили, что создали специальную интернет-площадку для того, чтобы совершить онлайн-жервоприношение.

На сайте kurban-online.ru можно выбрать себе барашка и оплатить стоимость услуги. Обряд забоя животного проведут также практикующие мусульмане. 2/3 мяса доставят заказчику, а остальную часть раздадут нуждающимся, как требует этого ислам.