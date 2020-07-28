В Башкирии обнаружены десятки зараженных коронавирусом

В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 33 случая заражения. Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 6 640 человек.

Однако больше половины уже вылечились и были выписаны с полным выздоровлением. Согласно данным, число вылечившихся пациентов, по состоянию на 28 июля, составляет 4 964 человека. Это на 103 больше, чем было сутками ранее.