В Башкирии от опасной инфекции вакцинируют почти 100 тысяч человек
В Башкирии в
2020 году пройдёт вакцинация населения от опасной инфекции. Республика закупила
большое количество вакцин от пневмококковой инфекции. В первую очередь
процедуру пройдут граждане, находящиеся в зоне риска.
Об этом на
личной странице в социальной сети рассказал Радий Хабиров. Глава Башкирии
сообщил, что в этом году закупка вакцин от пневмококка увеличилась в пять раз.
Несмотря на то, что борьба с коронавирусом продолжается, власти республики
обратили внимание и на другую инфекцию, которая вызывает внебольничную
пневмонию.
Несмотря на то, что опасность распространения коронавируса сохраняется и мы значительные усилия нашей медицины бросили на борьбу с этим новым вирусом, нельзя отодвигать на второй план борьбу с другими опасными инфекциями, от которых тоже умирают люди. В этом году в пять раз увеличили закупку вакцин от пневмококковой инфекции, вызывающей внебольничную пневмонию. К сожалению, число таких пневмоний у нас выявляется всё больше.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
В первую
очередь вакцинацию пройдут пожилое население, люди с хроническими заболеваниями
и дети. Вакцину получат 93 800 человек, из которых 43 800 – дети.
В последующем темпы вакцинации сохраним на том же уровне, чтобы полностью защитить наше старшее поколение от этой опасной инфекции. Исследованиями доказано, что иммунитет от пневмококка сохраняется у взрослых более пяти лет.