В Башкирии от опасной инфекции вакцинируют почти 100 тысяч человек

В Башкирии в 2020 году пройдёт вакцинация населения от опасной инфекции. Республика закупила большое количество вакцин от пневмококковой инфекции. В первую очередь процедуру пройдут граждане, находящиеся в зоне риска.

Об этом на личной странице в социальной сети рассказал Радий Хабиров. Глава Башкирии сообщил, что в этом году закупка вакцин от пневмококка увеличилась в пять раз. Несмотря на то, что борьба с коронавирусом продолжается, власти республики обратили внимание и на другую инфекцию, которая вызывает внебольничную пневмонию.

Несмотря на то, что опасность распространения коронавируса сохраняется и мы значительные усилия нашей медицины бросили на борьбу с этим новым вирусом, нельзя отодвигать на второй план борьбу с другими опасными инфекциями, от которых тоже умирают люди. В этом году в пять раз увеличили закупку вакцин от пневмококковой инфекции, вызывающей внебольничную пневмонию. К сожалению, число таких пневмоний у нас выявляется всё больше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

В первую очередь вакцинацию пройдут пожилое население, люди с хроническими заболеваниями и дети. Вакцину получат 93 800 человек, из которых 43 800 – дети.

В последующем темпы вакцинации сохраним на том же уровне, чтобы полностью защитить наше старшее поколение от этой опасной инфекции. Исследованиями доказано, что иммунитет от пневмококка сохраняется у взрослых более пяти лет.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 