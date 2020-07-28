В Башкирии от опасной инфекции вакцинируют почти 100 тысяч человек

Несмотря на то, что опасность распространения коронавируса сохраняется и мы значительные усилия нашей медицины бросили на борьбу с этим новым вирусом, нельзя отодвигать на второй план борьбу с другими опасными инфекциями, от которых тоже умирают люди. В этом году в пять раз увеличили закупку вакцин от пневмококковой инфекции, вызывающей внебольничную пневмонию. К сожалению, число таких пневмоний у нас выявляется всё больше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии