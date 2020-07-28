В Башкирии назвали сроки открытия филармонии, пострадавшей от пожара

Пламенем была уничтожена большая часть здания. Реконструкция Сибайской филармонии началась в феврале прошлого года и включает в себя строительство нового корпуса и модернизацию существующего здания с реставрацией фасада, а также благоустройство прилегающей территории. Стоимость объекта превышает 350 млн рублей. На данный момент выполнено 50%работ по восстановлению.