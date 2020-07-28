«На вид, как кошачий туалет»: итальянцы попробовали башкирскую кухню

На известном ютуб-канале KUZNO (1 млн подписчиков) вышла реакция итальянцев на на национальную башкирскую кухню. С самого начала жители Италии были взволнованы тем, что им предстоит попробовать, ведь ведущая ролика охарактеризовала республику как гостеприимную и разнообразную.

Первым блюдом, которое попробовали итальянцы, стал салат "Башкортостан", а запивали они его чаем из жареных каштанов. Последний и вовсе удивил иностранцев, некоторые слышали о таком чае впервые. Салат напомнил итальянцам "Оливье", но присутствующие в рецепте яблоки придают блюду свежести, отметили они.

Вторым блюдом в меню было бэлиш - национальный мясной пирог башкир. Впечатлил итальянцев тот факт, что у выпечки есть "крышечка", которая снимается. Вкус иностранцев впечатлил не меньше.

"Очень вкусно!", - подытожили они.

Свекольный катык был следующим в очереди на дегустацию. Итальянцы были в шоке от цвета кисло-молочного продукта и назвали его "жидкой жвачкой", но не могли не заметить, что катык крайне полезен для желудочно-кишечного тракта. Но посоветовали не пить его перед важным совещанием.

Еще итальянцы пробовали куырылган (филе белой рыбы в омлете с солеными оугрцами). Именно это блюдо они назвали номером один.

"Для меня это номер один сегодня. Просто объедение! Праздник для вкусовых рецепторов", - восхищался участник проекта.

На десерт итальянцами дали попробовать эремсек и запеченные яблоки с изюмом. И если последнее пришлось им по душе, то творог вызвал у них сомнения.

"На вид, как кошачий туалет"