В Уфе установили памятник самой крайней восточной точке Европы

В Парке имени Якутова появился новый памятник. Знак установлен самой крайней восточной точке городов Европы. Об этом сообщает Ассамблея народов Евразии.

Точка зафиксирована в Книге рекордов Гиннесса. А сам знак выглядит как земная сфера с очертанием территории республики. Памятник сделан из двух сортов цветного гранита и башкирской яшмы. Такой необычный памятник установлен за счет внебюджетных средств.

Интересно, что подобный монумент есть и в самой западной точке Европы. Он расположен на мысе Рока в Португалии.

Благодаря общественной инициативе этот уникальный бренд может стать не только туристическим символом, но и позволит Башкортостану претендовать на проведение пограничных евроазиатских форумов, так как он олицетворяет единение народов Европы и Азии на территории республики.

Ассамблея народов Евразии 