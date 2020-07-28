В Уфе установили памятник самой крайней восточной точке Европы

Благодаря общественной инициативе этот уникальный бренд может стать не только туристическим символом, но и позволит Башкортостану претендовать на проведение пограничных евроазиатских форумов, так как он олицетворяет единение народов Европы и Азии на территории республики.

Ассамблея народов Евразии