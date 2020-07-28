В Уфе установили памятник самой крайней восточной точке Европы

В Парке имени Якутова появился новый памятник. Знак установлен самой крайней восточной точке городов Европы. Об этом сообщает Ассамблея народов Евразии.
Точка зафиксирована в Книге рекордов Гиннесса. А сам знак выглядит как земная сфера с очертанием территории республики. Памятник сделан из двух сортов цветного гранита и башкирской яшмы. Такой необычный памятник установлен за счет внебюджетных средств.
Интересно, что подобный монумент есть и в самой западной точке Европы. Он расположен на мысе Рока в Португалии.