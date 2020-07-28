В России за сутки от коронавируса вылечились 8888 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Так, за сутки было выявлено 5395 новых случаев заражения вирусом. Это является минимальным показателем с 23 апреля, когда выявили 4774 человека.

За всё время пандемии коронавируса выявлено 823 515 зараженных. Одновременно при этом болеют 197 794 пациентов. Этот показатель значительно понизился за сутки (на 3643 человека).