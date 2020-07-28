Жительница Уфы проткнула ногу арматурой

Страшный инцидент произошёл накануне, 27 июля, вечером около семи часов. На строительной площадке женщина повредила ногу арматурой. Пострадавшей срочно понадобилась помощь спасателей.

Оказалось, 46-летняя женщина работает сторожем на строительной площадке на улице Шумавцова. Работница проводила осмотр территории, но в какой-то момент споткнулась и упала. Ногу несчастной при падении проткнула арматура.