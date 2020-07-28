Жителям Башкирии рассказали, как быстро вернуть водительские права

Сегодня сотрудники ГИБДДв Башкирии опубликовали памятку для жителей. В ней рассказывается, как побыстрее вернуть водительские права, если вас их лишили.

Для возврата своих прав нужно вовремя сдать водительское удостоверение. В Уфеэто можно сделать в отделении ГИБДД, которое находится на Лесотехникума, 20/1. Пройти нужно в кабинет 108. Посетителей принимают с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, с 12:30 до 14:00 – перерыв. Также удостоверение можно отправить по почте.