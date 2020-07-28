В Башкирии обнаружили нарколабораторию

В Бирске полицейские накрыли нарколабораторию. Создателями запрещенного места оказались местные жители 36 и 24 лет. Правоохранители поймали мужчин с поличным.
По пути в Уфу полицейские задержали автомобиль, на котором и передвигались подозреваемые. В салоне было обнаружено 15 упаковок с наркотическим веществом. Мужчины перевозили мефедрон.
Оказалось, созданием наркотического вещества мужчины занимались в собственной лаборатории уже несколько месяцев. Лаборатория располагалась в подвале частного дома. Подозреваемые распространяли запрещенные вещества с помощью «закладок».
Из лаборатории изъяли в общей сложности более 190 граммов наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.