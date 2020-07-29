В Уфе буйный мужчина избил бутылкой водки свою любовницу

Жестокое избиение попало на камеры видеонаблюдения в подъезде.

Все произошло 27 июля в новостройке в Кузнецовском затоне. В полночь на одном из этажей началась настоящая бойня. К сожалению, никто не смог помочь несчастной женщине.

Около лифтов мужчина повалил на пол свою возлюбленную. После короткой словесной перепалки он начал бить ее локтем по лицу.

Извергу этого стало мало. Уфимец достал из пакета бутылку водки. Ее он использовал, чтобы нанести несколько точных ударов в область промежности.