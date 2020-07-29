В Уфе злоумышленник напал на пенсионерку

Женщина направлялась на работу. Когда она переходила по деревянному навесу, на нее сзади напал неизвестный мужчина в медицинской маске и сорвал с ее шеи цепочку. После чего налетчик скрылся. Действия злоумышленника зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Мужчина бежал без оглядки пару минут.

пресс-служба МВД по Башкирии