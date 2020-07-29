В Уфе злоумышленник напал на пенсионерку

Накануне в Уфе произошло дерзкое ограбление - злоумышленник напал на 66-летнюю женщину. Его добычей стала золотая цепочка. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, инцидент произошел на улице Рихарда Зорге. Стоимость золотой цепочки составляла 6 тысяч рублей.
Женщина направлялась на работу. Когда она переходила по деревянному навесу, на нее сзади напал неизвестный мужчина в медицинской маске и сорвал с ее шеи цепочку. После чего налетчик скрылся. Действия злоумышленника зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Мужчина бежал без оглядки пару минут.
пресс-служба МВД по Башкирии
По факту грабежа оперативники возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители разыскивают преступника.
Если вы узнали мужчину и располагаете информацией о его местонахождении, просим обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02.