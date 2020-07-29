Не удержался: в Башкирии продавец сорвался с двухметровой высоты

В Стерлибашевском районе осудили 35-летнего директора строительного магазина. По его вине 19-летний сотрудник получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
ЧП произошло в октябре прошлого года. Директор магазина поручил работнику встать на вилы автопогрузчика, подняться на два метра и найти необходимый товар на верхних стеллажах.
При опускании вил юноша не удержался и упал. В результате он получил тяжкий вред здоровью.
Свою вину директор не признал. Ему назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.