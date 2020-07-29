В Telegram появилась полезная функция

В мессенджере Telegram появилась возможность делать видеозвонки для пользователей iOS. Пока что данная функция работает в тестовом режиме. Об этом сообщает издание "Код Дурова".
Для использования функции необходимо обновить приложение, после чего 10 раз нажать на "Настройки". Когда откроется Debug-меню, нужно активировать функцию Experimental Feature.
Благодаря нововведению, пользователи могут использовать видеоаватар в профиле, а также поставить на первое место одну из предыдущих аватарок.
Пользователи также могут свободно обмениваться файлами любого типа размером до двух гигабайт.
Владельцы больших групп получили доступ к подробной статистике, а настройки в разделе "Конфиденциальность" дают возможность автоматически архивировать чаты с пользователями не из списка контактов и отключать их уведомления.