В Башкирии столкнулась маршрутка и фура: погибли два человека

Страшная авария произошла накануне, 28 июля, вечером. В Салаватском районе на 14 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит врезались маршрутный автобус и фура. Пресс-служба ГИБДД РБ сообщает о двух погибших.

На повороте со спуском в условиях дождя произошло столкновение «Форд Транзит» и грузовика «Ман». В момент аварии в автобусе находилось 16 пассажиров, в том числе один ребёнок. К сожалению, в ДТП погибли 2 пассажирки 49 и 29 лет, а ещё 4 срочно потребовалась медицинская помощь.