Стало известно, сколько медиков в Башкирии заразились коронавирусом

Министерство здравоохранения РБ предоставило новые данные по заболевшим в регионе. Так, стало известно, сколько медиков заразились коронавирусом.
По последним данным, коронавирус подтвердили у 868 медицинских работников. За всё время пандемии общее число зараженных в Башкирии составило 6640 человек. Последнюю неделю суточное количество новых зараженных не превышает 40 человек.
В «Список памяти», куда помещаются имена всех врачей, который трагически погибли при борьбе с коронавирусом, попали имена медиков из Башкирии. В списке можно обнаружить 6 имен врачей из республики.