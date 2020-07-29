Стало известно, сколько медиков в Башкирии заразились коронавирусом

Министерство здравоохранения РБ предоставило новые данные по заболевшим в регионе. Так, стало известно, сколько медиков заразились коронавирусом.

По последним данным, коронавирус подтвердили у 868 медицинских работников. За всё время пандемии общее число зараженных в Башкирии составило 6640 человек. Последнюю неделю суточное количество новых зараженных не превышает 40 человек.