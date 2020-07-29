В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Урмане

Региональное министерство здравоохранения рассказало о состоянии пострадавших при взрывах в Урмане. Напомним, в Иглинском районе сдетонировал снаряд на бывшем военном полигоне. В общей сложности пострадали 4 человека.

На бывшем полигоне работники занимались утилизацией снарядов. К сожалению, в этот момент один из снарядов взорвался. Это произошло внутри ковша трактора, поэтому смертей удалось избежать.

Как сообщает издание «АиФ», пострадавшие направлены в больницы Уфы. У 31-летнего мужчины ожоги I и II степени тяжести, у ещё одного 31-летнего – повреждено левое плечо. У 41-летнего мужчины – травма правого плеча, а у самого юного 25-летнего парня – травма правой голени. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.