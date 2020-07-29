В Сибае завершается ремонт дворов в рамках республиканской программы

У нас сроки сдачи в сентябре. Мы могли бы и раньше закончить, но ко Дню города просят нас асфальтировать улицу Белова. Мы закончим работы, жильцам принесем извинения и вернемся.

Ринат Мансуров, главный инженер ООО «Сибайдорстрой»