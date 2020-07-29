В Сибае завершается ремонт дворов в рамках республиканской программы

В Сибае завершаются работы по ремонту дворов в рамках республиканской программы. В этом году в проект вошли объекты по улицам Матросова и Чайковского.
Благоустройство началось в середине мая. В обязательный перечень работ входит детская площадка с безопасным резиновым покрытием, территория для занятий спортом, озеленение, парковочные места, информационный стенд, наружное освещение, видеонаблюдение, малые архитектурные формы. Куратором является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Цель программы «Башкирские дворики» – создание благоприятных условий проживания для граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан, обеспечение доступной комфортной среды на дворовых территориях. В 2020 году на реализацию программы уйдет порядка 2 млрд рублей.