В Башкирии ревнивая женщина подожгла дом соперницы

Следствие выяснило, что 43-летняя местная жительница пришла к соседке в поисках мужа. Та не пустила её в дом и ответила, что мужчины у неё нет, но ревнивица не поверила. Женщина стала кидать камни и кирпичи в окна соперницы, перерезала провода и сломала электрический счетчик, оставив сельчанку без света. Но на этом «расправа» не закончилась.