В Башкирии ревнивая женщина подожгла дом соперницы

В селе Кудеевский Иглинского района произошёл страшный пожар. Сгорел частный бревенчатый дом. Оказалось, жилище подожгла ревнивая женщина.
Следствие выяснило, что 43-летняя местная жительница пришла к соседке в поисках мужа. Та не пустила её в дом и ответила, что мужчины у неё нет, но ревнивица не поверила. Женщина стала кидать камни и кирпичи в окна соперницы, перерезала провода и сломала электрический счетчик, оставив сельчанку без света. Но на этом «расправа» не закончилась.
Через какое-то время разгневанная женщина вернулась, а хозяйка дома поспешила убежать, чтобы не попасть по горячую руку. Вскоре убежавшей позвонила соседка и сообщила, что её дом горит. Пожар полностью уничтожил дом несчастной.
Фото: МВД по РБ.