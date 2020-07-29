В Уфе в ДТП с самосвалом пострадали пожилая женщина и дети

28 июля днём в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетних. Произошло столкновение самосвала и легковой машины. В аварии также пострадала женщина.

Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции. 79-летний водитель ZAZ допустил столкновение со встречной машиной Howo. В результате внезапного столкновения пострадали пассажиры первой машины.

78-летняя женщина была госпитализирована с травмой головы. Также пассажирам 16 и 11 лет потребовалась немедленная помощь врачей. После оказания медицинской помощи ребят отпустили домой.