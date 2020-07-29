«Последствия будут»: в Уфе рассказали об осложнениях для детей, переживших падение из окна

Большинство детей, упавших из окон многоэтажек, остаются инвалидами. Такую статистику приводят медики. Москитные сетки становятся не защитой от комаров, а оружием против детей.
Малыши и даже подростки облокачиваются на конструкцию, которая не рассчитана для этого, и летят вниз. С начала летнего сезона только в Уфе таким образом пострадали пять детей, один ребенок погиб.
Ежедневно в приёмное отделение 17-й больницы поступают как минимум десять детей, которые упали из окон. Их возраст обычно от 7 до 14 лет. По наблюдениям специалистов, травмы чаще всего тяжелые. При этом высота необязательно может быть высокая, достаточно второго этажа. Большинство выпавших из окон детей, по словам медиков, становятся инвалидами. Последствия есть и у тех, кто получает незначительные травмы.