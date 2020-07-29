«Последствия будут»: в Уфе рассказали об осложнениях для детей, переживших падение из окна

Большинство детей, упавших из окон многоэтажек, остаются инвалидами. Такую статистику приводят медики. Москитные сетки становятся не защитой от комаров, а оружием против детей.

Малыши и даже подростки облокачиваются на конструкцию, которая не рассчитана для этого, и летят вниз. С начала летнего сезона только в Уфе таким образом пострадали пять детей, один ребенок погиб.

Периодически заявки бывают, звонят, говорят, что видят в окне ребенка. Бывает даже так, что несколько детей дома находятся, выходят на балкон или вылезают из окон. Важно, чтобы прохожие, видя  такую ситуацию, сразу звонили по номеру 112.

Яна Калинина, начальник информационного отдела Управления гражданского защиты г. Уфы

Ежедневно в приёмное отделение 17-й больницы поступают как минимум десять детей, которые упали из окон. Их возраст обычно от 7 до 14 лет. По наблюдениям специалистов, травмы чаще всего тяжелые. При этом высота необязательно может быть высокая, достаточно второго этажа. Большинство выпавших из окон детей, по словам медиков, становятся инвалидами. Последствия есть и у тех, кто получает незначительные травмы.

Если даже незначительная травма, это сказывается как очень значительный психологический эффект. В той или иной степени будет повреждение головного мозга, даже если травма не тяжелая. Последствия будут в виде боли, нарушения памяти и внимания. Но больше в старшем возрасте.

Константин Нигматуллин, врач-нейрохирург городской детской клинической больницы №17 