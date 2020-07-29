«Последствия будут»: в Уфе рассказали об осложнениях для детей, переживших падение из окна

Малыши и даже подростки облокачиваются на конструкцию, которая не рассчитана для этого, и летят вниз. С начала летнего сезона только в Уфе таким образом пострадали пять детей, один ребенок погиб.

Периодически заявки бывают, звонят, говорят, что видят в окне ребенка. Бывает даже так, что несколько детей дома находятся, выходят на балкон или вылезают из окон. Важно, чтобы прохожие, видя такую ситуацию, сразу звонили по номеру 112.

Ежедневно в приёмное отделение 17-й больницы поступают как минимум десять детей, которые упали из окон. Их возраст обычно от 7 до 14 лет. По наблюдениям специалистов, травмы чаще всего тяжелые. При этом высота необязательно может быть высокая, достаточно второго этажа. Большинство выпавших из окон детей, по словам медиков, становятся инвалидами. Последствия есть и у тех, кто получает незначительные травмы.