Видео: кровавая бойня развернулась в одном из городов Башкирии

Жители Стерлитамака стали свидетелями жестокой бойни между мужчинами. Неизвестные напали с ножом и кирпичом на двух местных горожан. Одному из пострадавших нанесли три ножевых ранения: его состояние критическое.

Кадры жестокого видео появились в одной из групп Стерлитамака. Автор ролика сразу предупреждает: зрелище не для слабонервных. На кадрах видно, как у дверей подъезда лежит мужчина в луже собственной крови. Очевидцы говорят, что его зарезали ножом, а затем ударили кирпичом по голове.

Рядом сидит еще один мужчина с проломленной головой. Единственное, что он может сказать, так это то, что злоумышленники убежали "в сторону Ильича".