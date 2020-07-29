В Башкирии снижается число зараженных коронавирусом

Озвучены новые данные по распространению коронавируса в Башкирии. В целом, специалисты фиксируют снижение суточной выявляемости зараженных. Так, за прошедшие 24 часа в регионе зарегистрировано лишь 35 человек с положительным тестом на коронавирус. Общее же число инфицированных составляет 6 675 пациентов.

С каждым днем растет и число выздоровевших от covid-19. По состоянию на 29 июля, 5 019 человек побороли болезнь. Это на 55 больше, чем было сутками ранее.