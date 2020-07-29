Жителям Башкирии рассказали, как выявить контрафакт

За продажу табака, лекарства и обуви без маркировки могут посадить на три года в тюрьму. Уголовная ответственность предусмотрена только когда стоимость товаров без уникального кода превышает полтора млрд рублей.
За продажу, перевозку и производство продукции из этих трех категорий накажут ещё и рублём. Штраф – от 5 тысяч рублей для частных предпринимателей и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. С 1 июля процедура идентификации табака, лекарств и обуви стала обязательной.
Напомним, предварительно был запущен пилотный проект, ранее маркировали изделия из меха. К 2024 году в единую национальную систему маркировки планируют включить все официально продаваемые товары. Мера направлена на ликвидацию контрафакта.