В Уфе водителя грузовика заживо зажало в салоне

Сегодня, 29 июля, в Уфе произошла авария с участием грузовиков. ДТП зафиксировано на Алексеевском шоссе. Одному из водителей транспорта потребовалась помощь спасателей.

Подробности инцидента рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что 25-летнему водителю грузовика зажало ногу. Вытащить пострадавшего удалось с помощью гидравлического инструмента.

Молодой человек был срочно госпитализирован в городскую больницу. На месте происшествия разбирались сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить.