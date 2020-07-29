Более 1200 участников собрала летняя конференция Кружкового движения НТИ

В России завершилась летняя конференция сообщества технологических энтузиастов. В ходе мероприятия участники кружкового движение НТИ обменивались идеями, опытом и мыслями, которые помогли управлять обществом. Участниками конференции традиционно стали педагоги, ученики, преподаватели вузов, учителя.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РБ, 10 руководителей объединений и учреждений дополнительного образования города Уфы приняли активное участие в работе конференции.
Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы вНациональный проект «Наука».
Трехдневное мероприятие открыл региональный день, который проходил параллельно в 20 российских городах: от Москвы до Благовещенска и Новосибирска. А 25-26 июля развернулась общая онлайн-программа, которая включала два трека и фестиваль кружков.
Организаторами конференции выступили Кружковое движение НТИ совместно с проектом Rukami и сетью «Точек кипения». В региональный день мероприятия проходили очно и онлайн на базе «Точек кипения», региональных операторов фестиваля Rukami и других партнеров в 20 городах страны. Ведь этот день стал днём встречи и знакомства представителей местных сообществ - участники обсудили цели и запросы в сфере формирования и развития сообщества технологических энтузиастов. Также активно обсуждались вопросы вовлечения детей в научно-техническое, проектное и инженерное творчество, сетевого взаимодействия объединений технической направленности с индустриальными и образовательными партнерами. Участники представили оригинальные форматы онлайн-занятий, авторские онлайн-сервисы, методики нестандартного использования цифровых инструментов и другие приемы работы в объединениях.
Также в рамках конференции прошёл фестиваль кружков - второй этап Всероссийского конкурса кружков в номинации «Инструменты быстрого реагирования». Участники представили оригинальные форматы онлайн-занятий, авторские онлайн-сервисы, методики нестандартного использования готовых цифровых инструментов и другие приемы работы в кружках, в том числе появившиеся в ответ на пандемию коронавируса. В рамках фестиваля онлайн-занятия провели представители 22 кружков из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Якутии, Башкортостана, Белгородской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Тверской и Томской областей. Конкурс был организован Кружковым движением НТИ совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. А к осени 2020 года планируется выпустить первую карту технологических кружков России.