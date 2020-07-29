Более 1200 участников собрала летняя конференция Кружкового движения НТИ

Организаторами конференции выступили Кружковое движение НТИ совместно с проектом Rukami и сетью «Точек кипения». В региональный день мероприятия проходили очно и онлайн на базе «Точек кипения», региональных операторов фестиваля Rukami и других партнеров в 20 городах страны. Ведь этот день стал днём встречи и знакомства представителей местных сообществ - участники обсудили цели и запросы в сфере формирования и развития сообщества технологических энтузиастов. Также активно обсуждались вопросы вовлечения детей в научно-техническое, проектное и инженерное творчество, сетевого взаимодействия объединений технической направленности с индустриальными и образовательными партнерами. Участники представили оригинальные форматы онлайн-занятий, авторские онлайн-сервисы, методики нестандартного использования цифровых инструментов и другие приемы работы в объединениях.