Стало известно, как защититься от слежки Google

Чтобы ограничить информацию, которую получает о вас компания, нужно зайти на свой Гугл-аккаунт в настройки приватности и отключить там персонализированный поиск. Также нужно очистить историю приложений, веб-поиска и запретить отслеживание исходящего трафика.

Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию

При всём этом для того, чтобы получать определённые услуги, иногда нужно разрешать некоторым приложениям доступ к функциям телефона. К примеру, если не дать доступ к микрофону, вы не сможете записывать голосовые сообщения. Без доступа к геолокации невозможно будет пользоваться навигатором. Всё это говорит о том, что Google всё равно собирает какую-то часть информации о нас.