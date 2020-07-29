Стало известно, как защититься от слежки Google

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в интервью агентству «Прайм» рассказал, как защитить свои личные данные при пользовании Google.

Чтобы ограничить информацию, которую получает о вас компания, нужно зайти на свой Гугл-аккаунт в настройки приватности и отключить там персонализированный поиск. Также нужно очистить историю приложений, веб-поиска и запретить отслеживание исходящего трафика.

Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию

Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

При всём этом для того, чтобы получать определённые услуги, иногда нужно разрешать некоторым приложениям доступ к функциям телефона. К примеру, если не дать доступ к микрофону, вы не сможете записывать голосовые сообщения. Без доступа к геолокации невозможно будет пользоваться навигатором. Всё это говорит о том, что Google всё равно собирает какую-то часть информации о нас.